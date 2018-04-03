رام الله 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسثمن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي شدد حفظه الله، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.وعبّر فخامة الرئيس الفلسطيني، عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه الدائمة والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني ولقضية القدس ومقدساتها، منوهاً بمواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأشاد الرئيس، بمواقف المملكة العربية السعودية المتواصلة، والتي تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والقيادتين، والدعم السياسي والمالي الدائم للشعب الفلسطيني.// انتهى //23:54ت م