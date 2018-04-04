لوس أنجلوس 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في لوس انجلوس اليوم عمدة لوس انجلوس السيد إيريك جارسيتي .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي ضمن رؤية 2030حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .// انتهى //00:00ت م