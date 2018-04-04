الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسرعى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم ، أعمال المؤتمر الأول للمرصد الوطني للمرأة تحت عنوان " دور المرأه في التنمية .. نحو اقتصاد مزدهر " ، الذي تنظمه المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر ومعالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد التخيفي .وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, تلاها كلمة اللجنة المنظمة ألقتها وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور إيناس العيسى أوضحت فيها أن مشاركة المرآة في التنمية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 , حيث أنشأت المرصد الوطني لمشاركة المرأة ليكون مرجعاً لصناع القرار ومنظمات المجتمع المدني من خلال إعداد الدراسات الإحصائية والدراسات الداعمة للتنمية لتكون المملكة إنموذجاً للنجاح بين دول العالم .بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً تعريفياً للمرصد الوطني للمرأة الذي يتبع لمعهد الملك عبدالله للدراسات والبحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود، ويعمل على رصد مشاركة المرأة السعودية في التنمية على كافة المستويات المحلية والعالمية، ويمثل المرصد مرجعاً داعماً لصناع القرار ولمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من خلال بناء وقياس مؤشرات دور المرأة في التنمية وتزويد الجهات المستفيدة بالبيانات والدراسات الداعمة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية .من جانبه أوضح معالي مدير جامعة الملك سعود في كلمته خلال الحفل أن المرأة تحظى بنصيب وافر من الاهتمام ، فالمرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوة التنمية السعودية ، إذ تشكل مايزيد على ٥٠٪ من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين وانطلاقا من حرص جامعة الملك سعود على تفعيل العملية البحثية لخدمة المجتمع ومواكبة لهذه الرؤية الطموحة ، فقد سعت من خلال معاهدها ومراكزها البحثية إلى توسيع روابط التعاون العلمي تعزيزا لمبدأ الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة وكافة شرائح المجتمع .وفي ختام الحفل أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، أن رؤية المملكة 2030 إرتكزت على تكثيف الجهود الوطنية لجميع المواطنين بالاعتماد على الكفاءات والطاقات مع تعزيز دور المرأة في التنمية كونها من العناصر المهمة لبناء الوطن .تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بالمدينة الجامعية للطالبات , يهدف إلى تقييم وتعزيز واقع دور المرأة في التنمية، وتحديد مؤشرات توثيق مشاركتها بها .// انتهى //00:04ت م