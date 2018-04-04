الرياض 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسيلتقي غداً فريقا جامعتي طيبة وجازان في المباراة النهائية لدوري كرة قدم الجامعات للفئة (أ) الذي ينظمه ويشرف عليه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة .وجاء تأهل فريق جامعة طيبة بعد تخطيه فريق جامعة أم القرى بالفوز 2-0 ذهاباً والتعادل 1-1 إياباً في نصف النهائي ، فيما تأهل فريق جامعة جازان بعد أن جدد فوزه على جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز 2-0 في لقاء الإياب إذ فاز "ذهاباً "1-0 .// انتهى //00:05ت م