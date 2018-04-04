المحرق 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسواصل معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار بأرض قلعة عراد بمدينة المحرق ، فعالياته وبرامجه وأنشطته في يومه السابع ؛ حيث تضمنت الفعاليات إقامة أمسية ثقافية للشاعر الإماراتي حبيب الصايغ بعنوان "شاطئ المعاني" ، وإطلاق ثاني حلقات مشروع "التراث الشفهي" ، وتدشين كتاب "أنغام خليجيّة : رواية النهام بدر السادة" للكاتب زياد علي عبدالغفار ، بالإضافة إلى عرض عدد من الإصدارات الكتابية الجديدة ، وغيرها من الأنشطة الأخرى.فيما استمر جناح المملكة العربية السعودية - ضيف شرف المعرض - في إقامة فعالياته وأنشطته ، حيث أقام أمسية سينمائية ، عُرض فيها فيلم "المغادرون" للمخرج عبدالعزيز المطيري ، وفيلم "الصّرافة" للمخرجة السعودية بشرى الأندجاني، وحضرها المهتمين بالتجربة السينمائية السعودية وجمع من زوار المعرض ، وشارك فيها الناقد ممدوح باعجاجة.يذكر أن فعاليات معرض البحرين الدولي الثامن عشر للكتاب الذي يشارك فيه أكثر من 400 دار نشر ومؤسسة ثقافية من 26 دولة ، مستمرة إلى يوم السبت القادم .// انتهى //00:06ت م