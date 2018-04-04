القاهرة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، أن الرئيس ماكرون تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي على تجديد ثقة الشعب المصري في قيادته للبلاد خلال فترة رئاسية جديدة، متمنيًا لمصر وشعبها مزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدًا حرص فرنسا على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية المتميزة مع مصر ومواصلة التنسيق المكثف بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأضاف راضي أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن خالص الشكر للرئيس ماكرون، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرص مصر على مواصلة التعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.ولفت المتحدث الانتباه إلى أنه تم خلال الاتصال أيضًا بحث سُبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في كل من سوريا، وليبيا، والقضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب.// انتهى //00:20ت م