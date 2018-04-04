الدمام 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، شرف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اليوم احتفال المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه ، وذلك في فندق الشيراتون في الدمام.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية والحضور عرضًا مرئيًا عن المكتب والفعاليات والأنشطة والدورات والندوات والبرامج الدعوية .ثم ألقى رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ورئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية الشيخ عبد الحمن الرقيب، كلمة استعرض فيها بعض إنجازات المكتب العام الماضي .إثر ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، مشروع الوقف الثالث للمكتب التعاوني .وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان شركاء النجاح والداعمين لمسيرة المكتب .// انتهى //01:01ت م