القاهرة 17 رجب 1439 هـ الموافق 03 أبريل 2018 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي تقدم بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للبلاد، وما عكسته نتائج الانتخابات من الثقة التي يحظى بها لدى الشعب المصري.وأضاف راضي أن الرئيس اليمني أعرب عن التقدير لمواقف مصر حكومة وشعبًا الداعمة لليمن، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، مؤكدًا تطلعه لدفع وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.وأشار المتحدث إلى أن الرئيس المصري أعرب عن خالص الشكر للرئيس عبد ربه منصور هادى، مشددًا على موقف مصر الداعم لليمن واستقرارها ووحدة أراضيها، ومعربًا عن الحرص على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بينهما على كافة المستويات.// انتهى //02:04ت م