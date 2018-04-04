الصحف السعودية
الأربعاء 1439/7/18 هـ الموافق 2018/04/04 م واس
الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين: مواقف المملكة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية
الملك يشكر ترمب ويؤكد أن زيارة ولي العهد حققت صدى طيباً في المملكة وخارجها
القيادة تهنئ رئيسي السنغال وكوستاريكا
ولي العهد يستعرض مع «وارنر بروذارز» و«ماجيك ليب» فرص الشراكة والاستثمارات
أتحدى أي شخص يجلب دليلاً على تمويل المملكة للجماعات المتطرفة .. ولي العهد لمجلة ذا أتلانتيك: مثلث الشر يريد بناء إمبراطورية بالقوة
ولي العهد يلتقي عمدة لوس أنجلوس
الرئيس عبّاس يثمن مواقف خادم الحرمين الداعمة لبلاده
برعاية الملك.. افتتاح أعمال «مؤتمر نزاهة الدولي الثالث».. اليوم
مجلس الوزراء: موقف المملكة ثابت تجاه فلسطين والتصدي للخطر الإيراني
الجبير: توافق حول قضايا عدة وموقف موحد في محاربة التطرف والإرهاب
الرئيس الكوبي يستقبل وزير الخارجية
تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر
الرئيس التونسي يستقبل أمين منظمة التعاون الإسلامي
انطلاق قمة مستقبل الترفيه في المملكة بلوس أنجلوس.. اليوم
رئيس «الشورى» يشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة .. اليوم
الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي والإماراتي السخي لرفع معاناة اليمنيين
المملكة تتبرع بـ500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمن
وزير الخارجية اليمني يثمّن دعم المملكة والإمارات الإنساني
إفشال هجوم إرهابي حوثي إيراني استهدف ناقلة نفط سعودية
«هيومن رايتس ووتش»: قتل متظاهري غزة عمل مدروس وغير مشروع
رئيس الحكومة اليمنية: اقتربنا من قطع رأس الأفعى
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