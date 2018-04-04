الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين: مواقف المملكة ثابتة تجاه القضية الفلسطينيةالملك يشكر ترمب ويؤكد أن زيارة ولي العهد حققت صدى طيباً في المملكة وخارجهاالقيادة تهنئ رئيسي السنغال وكوستاريكاولي العهد يستعرض مع «وارنر بروذارز» و«ماجيك ليب» فرص الشراكة والاستثماراتأتحدى أي شخص يجلب دليلاً على تمويل المملكة للجماعات المتطرفة .. ولي العهد لمجلة ذا أتلانتيك: مثلث الشر يريد بناء إمبراطورية بالقوةولي العهد يلتقي عمدة لوس أنجلوسالرئيس عبّاس يثمن مواقف خادم الحرمين الداعمة لبلادهبرعاية الملك.. افتتاح أعمال «مؤتمر نزاهة الدولي الثالث».. اليوممجلس الوزراء: موقف المملكة ثابت تجاه فلسطين والتصدي للخطر الإيرانيالجبير: توافق حول قضايا عدة وموقف موحد في محاربة التطرف والإرهابالرئيس الكوبي يستقبل وزير الخارجيةتمديد العمل ببرنامج الرهن الميسرالرئيس التونسي يستقبل أمين منظمة التعاون الإسلاميانطلاق قمة مستقبل الترفيه في المملكة بلوس أنجلوس.. اليومرئيس «الشورى» يشارك في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة .. اليومالأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي والإماراتي السخي لرفع معاناة اليمنيينالمملكة تتبرع بـ500 مليون دولار لتطوير خطة الاستجابة الإنسانية لليمنوزير الخارجية اليمني يثمّن دعم المملكة والإمارات الإنسانيإفشال هجوم إرهابي حوثي إيراني استهدف ناقلة نفط سعودية«هيومن رايتس ووتش»: قتل متظاهري غزة عمل مدروس وغير مشروعرئيس الحكومة اليمنية: اقتربنا من قطع رأس الأفعى// يتبع //06:02 ت م 03:02جمت