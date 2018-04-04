وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تكلم فأسمع.. وضرب فأوجع ): تهافت وسائل الإعلام الغربية على الظفر بلقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يدل على أن تصريحاته دائما ما تحدث دويا دوليا بسبب صراحته في طرح الأفكار والرؤى وجرأته في النقد، وهو ما يفاجئ به ويثني عليه كل من تحاوروا معه. وما يتحدث به ولي العهد يعكس دائما عقلية شابة وذهنا متقدا وشخصية قيادية تتمتع بكاريزما من الطراز النادر.وواصلت : فإذا تكلم الأمير الشاب فإنه يُسمع، وإذا ضرب فإنه يوجع، ولم لا فهو يتحدث بمنطق الحقيقة والواقع، ويواجه الحجة بالحجة والرأي بالراي، فهو يمتلك المنطق السديد المقنع القادر على إيصال أفكاره وأطروحاته بكل يسر إلى جمهوره، فقد امتطى صهوة القيادة فأحسن ترويضها وأصبح فارسها الذي تختال به.أثبت الأمير محمد بن سلمان في حديثه للعديد من وسائل الإعلام، بأن ما ينطق به إنما يمثل قناعاته، وأن إرادة المواطن هي الطريق الذي سيسلكه لسبر أغوار المستقبل المشرق الذي طال انتظاره.// يتبع //06:03 ت م 03:03جمت