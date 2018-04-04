سان برونو 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأصيب أربعة أشخاص بحادث إطلاق نار في المقر الرئيسي لشركة يوتيوب قرب سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.وقال إد باربريني قائد منطقة شرطة سان برونو ": هناك أربعة ضحايا نقلوا جميعًا إلى المستشفى مصابين بجروح ناجمة عن سلاح ناري، كما توفيت امرأة متأثرة بجروح تسببت بها لنفسها. وفي الوقت الراهن نعتقد أنها مطلقة النار".وذكر مصدر أن المرأة تسللت وقت الغداء و أطلقت النار على ما يبدو على شخص بعينه، مشيرًا إلى أن إطلاق النار حصل في باحة داخلية يتناول فيها الموظفون طعام الغداء في العادة.وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع تويتر أنه جرى إبلاغه بالواقعة، مقدمًا شكره لرجال الشرطة والإسعاف الذين تعاملوا مع الحادثة.ودعت شرطة منطقة سان برونو المواطنين الأمريكيين إلى الابتعاد عن المبنى الذي يوجد به مقر يوتيوب المملوك لشركة "جوجل" التابعة لمجموعة ألفابت.م ك // انتهى //06:11ت م