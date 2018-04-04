الرباط 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسبعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب برقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية.وأعرب العاهل المغربي عن أطيب تمنياته للسيسي بكامل التوفيق في مهامه السامية لتحقيق تطلعات الشعب المصري إلى مزيد التقدم والازدهار.كما عبر جلالته عن اعتزازه بما يجمع الشعبين المغربي والمصري من وشائج الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، وكذا بما يربط البلدين من علاقات عريقة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل.// انتهى //06:11ت م