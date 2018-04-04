طرابلس 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسقدمت الأمم المتحدة مساعدات إنسانية للنازحين في العاصمة الليبية طرابلس.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا :" يستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا اليوم بتوزيع حقائب حواء للنساء والفتيات النازحين في عدة مناطق في طرابلس" .وتابعت: "توزيع الحقائب يأتي استجابة لاحتياجات النازحات من نساء ليبيا".وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، كشف وجود مليون شخص في ليبيا نصفهم تقريبًا من النساء، بحاجة إلى مساعدات عينية مباشرة في جميع أنحاء البلاد، مبينًا أنه ومن أجل حماية النساء الأشد ضعفًا، تم إنشاء خمس مراكز آمنة، لتقديم خدمات للنساء مثل تعليم مهارات كسب الرزق وتلقي رسائل التوعية بشأن الصحة الإنجابية، ومناهضة العنف.// انتهى //07:46ت م