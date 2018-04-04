طرابلس 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج متابعته للمشاكل التي تعاني منها مدن الجنوب في العديد من المجالات، متعهدًا بأن يعود الجنوب الليبي لمكانته اللائقة.وبينت عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية في مدينة طبرق بحث خلالها الوضع في الجنوب والصراع المسلح الدائر في سبها وسبل إنهاء الاقتتال بها.ونقلت دعم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بطرابلس جهود الشعب الليبي في تحقيق السلم والاستقرار بالبلاد.وتطرقت إلى تجديد السفارة الإيطالية في ليبيا استمرار دعم إيطاليا جميع الأطراف الليبية من أجل الوصول إلى الاستقرار والتنمية والقضاء على الإرهاب والعمل على اختيار حكومة ليببية موحدة تعمل على السيطرة على الحدود للحد من المهاجرين.وأشارت إلى مهاجمة الحوثيين ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر مما أسفر عن «أضرار طفيفة»، وفق ما ذكرت قوات التحالف العربي.وأخبرت صحف ليبيا عن مطالبة جامعة الدول العربية بلجنة تحقيق دولية في صدامات غزة الدامية خلال يوم الأرض.// انتهى //07:46ت م