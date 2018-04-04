إسلام آباد 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء الغارة التي نفذتها مروحيات الجيش الأفغاني على موقع قرب قندوز شمال شرق أفغانستان وخلّفت على الأقل 100 ضحية بين قتيل وجريح.واهتمت بإدانة باكستان للاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.وتناقلت استنكار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول لمقتل وإصابة عشرات المحتجين في إقليم كشمير على يد القوات الهندية.وتابعت المساعي الجارية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وبين باكستان والهند من الجانب الآخر لتحسين العلاقات والتركيز على معالجة التحديات الإقليمية المشتركة.وأشارت إلى زيارة قائد القوات البحرية التركية الأدميرال عدنان اوزبال إلى باكستان لبحث العلاقات الثنائية وتطوير التعاون العسكري بين البلدين.وأخبرت عن مقتل عشرة أشخاص بحوادث إطلاق نار وقعت في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان خلال اليومين الماضيين.وعرجت صحف باكستان إلى المحادثات الجارية بين باكستان والصين للوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.// انتهى //07:47ت م