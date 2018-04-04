ثقافي / ثلاث محاضرات بالقسم النسائي بدعوي أحد المسارحة
الأربعاء 1439/7/18 هـ الموافق 2018/04/04 م واس
أحد المسارحة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا, ثلاث محاضرات دعوية الأولى بعنوان " أسماء الله الحسنى " تُقدمها فاطمة سهلي وذلك بدار أم ياسر للفتاة, والثانية بعنوان " الصلاة " تُقدمها عائشة ضامري بدار لبابة بنت الحارث, والثالثة بعنوان " محبة الله ورسوله " تُقدمها سلطانة صميلي بدار جويرية بنت الحارث.
وتأتي هذه المحاضرات ضمن سلسلة برامج القسم النسائي بتعاوني أحد المسارحة الدعوية للعام الحالي.
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