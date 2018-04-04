نجران 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستواصل الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران, تقديم الدورات الفنية والتقنية ضمن برنامج التدريب المجتمعي " أتقن", وذلك في إطار المبادرة المجتمعية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لرفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانات المادية المتوفرة في الكلية لخدمتهم للأسبوع الخامس.وأفادت مشرفة العلاقات العامة والإعلام بالكلية, نورة الزحوف بأن عدد المستفيدات بدورة مبادئ الفوتوشوب والإليستريتور بلغ 21 متدربة, ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربات لاكتساب أساسيات التصاميم بالمجالات التعليمية والتقنية والمهنية ومواكبة العصر بفن الجرافيك و تحقيق متطلبات سوق العمل الحر.// انتهى //09:53ت م