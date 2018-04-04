صبيا 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستفقد رئيس بلدية محافظة صبيا سفر بن سعد الشهراني أمس, عدداً من المشاريع البلدية التي تنفذها بلدية محافظة صبيا بعدد من الأحياء والمراكز والقرى التابعة لها.وتابع الشهراني خلال الجولة تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال الصيانة التي تنفذها البلدية حالياً بأحياء السوق الداخلي و البريد القديم وسوق الخضار وحزام قريتي الظبية ووتيشة وأعمال صيانة الطريق الدولي الجزء الواقع بقرية أبو القعائد, وغيرها من الأعمال التي تنفذها البلدية في مجالات الإنارة والسفلتة وعمليات إزالة البلاط المتكسر وإعادة التبليط بأحياء وشوارع المحافظة, وعمل أحواض الزهور, مؤكداً حرص البلدية على انجاز مختلف المشروعات والأعمال المناطة بها وتقديم كل ما فيه خدمة الأهالي وزوار المحافظة.// انتهى //09:54ت م