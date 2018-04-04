بيروت 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال اتصال هاتفي مساء الأول بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.واهتمت بتدشين جادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على الواجهة البحرية في بيروت برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والمستشار في الديوان الملكي الأستاذ نزار العلولا والقائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان الأستاذ وليد البخاري وحشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وسلطت الضوء على استشهاد فلسطيني برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي شرقي مخيم البريج على الحدود الشرقية لقطاع غزة في مواجهة جديدة تندرج في إطار سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق مسيرات غزة السلمية المستمرة منذ الجمعة الماضي.وأشارت الى إحباط القوات العراقية المشتركة هجوما شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي حاولوا فيه استهداف خط نقل النفط الخام من حقول محافظة كركوك الى مصفاة بيجي جنوبا.وتطرقت صحف لبنان إلى بدء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس زيارة إلى تركيا تستمر يومين .// انتهى //09:57ت م