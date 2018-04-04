رام الله 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تثمين فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، الذي شدد - حفظه الله -، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية.وأشارت الصحف إلى إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية في قطاع غزة تخليدا ليوم الأرض، والتي أسفرت عن استشهاد 18 مواطنًا، وإصابة ما يزيد عن 1450 آخرين.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، استشهد، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات وقعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 18 فلسطينيًا من الضفة، من أنحاء متفرقة في محافظات الضفة الغربية.وأوردت صحف فلسطين إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، خلال جلسته الأسبوعية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تشديد تعليمات إطلاق الرصاص الحي على أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية، وتجديد أوامر الإعدام الميداني التي تبيح للقناصة والجنود المتواجدين على الحدود استباحة الدم الفلسطيني وفقا لتقديراتهم الميدانية.ورصدت، اقتحام المئات المستوطنين اليهود اليوم باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة عبر مجموعات كبيرة من المستوطنين، وتضمنت الاستماع إلى شروحات حول أسطورة وأكذوبة الهيكل المزعوم.// انتهى //10:03ت م