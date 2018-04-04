المدينة المنورة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسدشن مدير تعليم مهد الذهب عبدالله بن سليمان السحيمي أمس, مبادرة الاستثمار وريادة الأعمال في التعليم "ريادي" للتثقيف بريادة الأعمال والاستثمار لطلبة المرحلة الثانوية وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمدرسة شيبة بن عثمان, بحضور عدد منسوبي التعليم بالمحافظة.وأوضح المساعد للشؤون تعليمية راشد بن حضيض الوسمي أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار بين الطلاب والتحفيز على العمل الحر والاستثمار, إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص غير الربحي, ونقل الخبرات والتجارب العالمية في مجال ريادة الأعمال للاستفادة منها.وبيّن أن مبادرة الاستثمار وريادة الأعمال في التعليم "ريادي" تعمل على تقديم حزمة من البرامج والمشاريع النوعية المقدمة للطلبة, لتحفّز روح المبادرة لديهم, وتكسبهم العديد من المهارات اللازمة لزيادة كفاءتهم وفعاليتهم وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ضمن إطار تنافسي تربوي جذاب.// انتهى //10:03ت م