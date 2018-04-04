نجران 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستنفذ لجنة شؤون الخريجين بكلية المجتمع, بجامعة نجران، غداً، دورة تدريبية بعنوان "إدارة الأزمات واتخاذ القرارات "، وذلك بمقر الكلية.وتهدف الدورة، إلى التعريف بإدارة الأزمات، وتدريب وتأهيل الطلاب لتشخيص الأزمات وكيفية التعامل معها بأساليب علمية وتقنية حديثة.وتأتي الدورة التي تستهدف الطلاب المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي الثاني، ضمن الفعاليات والبرامج التدريبية التي تقيمها الكلية خلال هذا العام.// انتهى //11:34ت م