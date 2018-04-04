تعز 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 2850 سلة غذائية في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز يستفيد منها 17100 فرد، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 76250 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.// انتهى //11:35ت م