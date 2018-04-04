حائل 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التخطيط أمس, اللقاء الأول لفريق التخطيط وقياس الأداء بتعليم حائل وذلك بقاعة الأمير فيصل بن عبد الله وقاعة النشاط اللامنهجي بمبنى الإدارات النسائية.وأكدا مدير تعليم حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني خلال الاجتماع الذي حضره المساعدة للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي وعدد من المسؤولين بإدارة التخطيط ومشرفات التخطيط على أهمية دور التخطيط في نجاح العملية التعليمية والتربوية مشيدا بجهود إدارة الجودة ومشاركتها الفاعلة بجائزة التميز الإداري وكذلك جهود إدارة التخطيط ومستشار التخطيط والتطوير والجودة والإدارات ذات العلاقة في حصول عدد من المدارس على الآيزو وكذلك تطبيق المعيار الأوربي.وكشف الدكتور الثويني، أن تعليم حائل من أوائل الإدارات التي استحدثت مركز التميز على مستوى الوزارة مثمناً قيام مجموعة من الإدارات بمبادرات نوعية شاكراً الجميع على جهودهم والعمل الجماعي فالأصل التناغم لا التضاد.وأستعرض بعد ذلك مدير إدارة التخطيط ماجد المثيب خلال الاجتماع منهجية التخطيط في إدارة التعليم وفق الهيكلة المحدثة التي تشمل التخطيط في الأداء المؤسسي وكذلك برنامج إدارة التخطيط للاستعداد والمساهمة في تهيئة ميدان العمل اضافة إلى مبادرات وبرامج مختارة من خطة إدارة التخطيط للاستعداد ومراجعة وضبط الدليل التنظيمي لفرق التخطيط وإعداد وتنفيذ برامج التطوير المهني لمنسوبي الإدارة في التخطيط والقياس مشدداً على أهمية تضافر فريق التخطيط لتحقيق الأهداف وتكاملية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.عقب ذلك عرض مشرف إدارة التخطيط أحمد الطلاسي الأدوار المحدثة لإدارة التخطيط ودراسة وتحليل الواقع المعلوماتي في الإدارة وتطوير إدارة نظم المعلومات.ثم عرضت حسناء بن سالم التميمي ورقت العمل استراتيجية الوزارة الجديدة المقدمة من الادارة العامة للتخطيط في ملتقى إدارة التخطيط الوزاري.// انتهى //11:36ت م