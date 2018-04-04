الحديدة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس،2500 صندوق من التمور لـ 15000 مستفيد، من الأسر التي تقيم في المساكن الخشبية والقش في ستة أحياء بمديرية حيس بمحافظة الحديدة، ويعد التوزيع من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 1000 طن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها .// انتهى //11:41ت م