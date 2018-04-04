أملج 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسكثفقت بلدية محافظة أملج, ممن جولاتها الرقابية الميدانية والمتابعة المستمرة على المطاعم والبوفيهات, وفق الخطة الزمنية الشاملة التي وضعتها للمراقبة اليومية للتأكد من سلامة المعروض حفاظًاً على الصحة العامة.وأبان رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان، أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه تم ضبط أطعمة فاسدة وخضروات وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية ، وقد تم مصادرتها وطبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.// انتهى //11:45ت م