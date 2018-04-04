الدمام 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستنظم غرفة الشرقية يوم الثلاثاء القادم، ندوة التطبيقات الإلكترونية تحت عنوان "دور التطبيقات الإلكترونية في نجاح الأعمال" والمعرض المصاحب لها، بمشاركة عدد من المتخصصين في هذا المجال، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام.وتهدف هذه الندوة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب التطبيقات الإلكترونية ومصممي ومبرمجي التطبيقات من عرض أعمالهم للجمهور، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال في مجال التطبيقات الإلكترونية، وعرض الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات الأعمال للمستثمرين، وتوسع الأعمال وانتشارها من خلال التطبيقات الإلكترونية.وبدأت غرفة الشرقية استقبال المؤسسات الراغبة في المشاركة في المعرض الذي يقدم هذه الخدمة مجانا حيث يعد المعرض فرصة سانحة أمام رواد ورائدات الأعمال، وأصحاب التطبيقات الإلكترونية، ومبرمجي التطبيقات، والمهتمين بالتجارة الإلكترونية والتطبيقات، لعرض منتجاتهم.وتشهد الندوة جلسة حوارية مفتوحة حول أسرار نجاح التطبيقات الإلكترونية يشارك فيها عدد من المتخصصين في استراتيجيات وآليات التطبيقات الإلكترونية، تتناول عددا من المحاور أبرزها التطورات التقنية في بيئة العمل، والاستحواذ والاندماج، والاستثمار في الابتكارات والمواهب، وعوامل استمرار النجاح، وأثر الإرشاد في نجاح مشاريع التطبيقات الإلكترونية، فيما يستعرض نخبة من المحاضرين الخطوات المهمة التي يحتاجها رواد ورائدات الأعمال عند التفكير في مشروع إلكتروني يكون باكورة أعمالهم والسبل التي من الممكن أن تزيح عنهم بعض التحديات في بداية مشوار حياتهم العملية.وتأتي هذه الندوة والمعرض المصاحب في ظل ما تشهده السوق المحلية من زيادة ملحوظة في عدد التطبيقات الإلكترونية الخاصة برواد الأعمال، التي تحمل أفكاراً مميزة وتقدم سلعاً وخدمات متنوعة.// انتهى //11:46ت م