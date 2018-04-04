المدينة المنورة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساستفاد 5362945 مراجعاً من الخدمات الطبية والعلاجية في 164 مركزا للرعاية الصحية الأولية بالمدينة المنورة والمحافظات التابعة " ينبع، بدر، خيبر، العلا، المهد، وادي الفرع، الحناكية والعيص " خلال العام الماضي 1438هـ.وأوضحت صحة المدينة المنورة أن إجمالي مراجعي المستشفيات بمنطقة المدينة المنورة خلال نفس الفترة بلغ 3163169 مراجعاً لـ 20 مستشفى ، كما تم إجراء 33652 عملية جراحية في حين بلغ إجمالي مراجعي العيادات الخارجية في جميع مستشفيات المنطقة في نفس العام (811230) مراجعاً.وفي نفس السياق بلغ إجمالي الزيارات المنفذة من قبل منسوبي إدارة الرعاية الصحية المنزلية بالمنطقة 46228 زيارة، كما تم نقل 20193 حالة إسعافيه عبر إسعافات "الصحة" في المدينة المنورة، وفي مجال خدمة ضيوف الرحمن استقبلت مرافق "الصحة" 303656 حاجاً ومعتمراً تم تقديم الخدمة الطبية لهم بالشكل المطلوب.كما رصدت الإحصائيات خلال نفس العام إجمالي الإحالات الطبية التي قدرت بـ 14645 إحالة طبية منها 886 إحالة إنقاذ حياه و 7739 إحالة طارئة، فيما بلغ إجمالي الإحالات الروتينية المنومة 2342 إحالة وتم إحالة 3678 مريض إلى العيادات الخارجية.// انتهى //11:52ت م