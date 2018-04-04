الحديدة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 735 سلة غذائية في حارة السادة ونازحي القطابا في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة يستفيد منها 4410 أفراد، من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغة 22273 سلة غذائية، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز في جميع القطاعات الإنسانية للأشقاء اليمنيين.// انتهى //11:54ت م