الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسوقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الاتصالات السعودية في مجال الحوسبة السحابية وتطوير التقنية والخدمات وأمن المعلومات.وتهدف الشراكة إلى رفع مستوى القدرات الرقمية والتقنية، وتأسيس وتشغيل البنية التحتية للهيئة والموانئ التابعة لها، وتخزين واستضافة البيانات عبر الحلول السحابية وفق أعلى معايير أمن المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال.وسيكون لهذه الاتفاقية أثر في إحداث نقلة نوعية عبر توفير أفضل الخدمات الإلكترونية والمتطورة في المجال اللوجستي لمختلف الموانئ السعودية ولجميع عملائها ومنسوبيها.// انتهى //11:56ت م