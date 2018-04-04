وادي الدواسر 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساختتمت كلية الآداب والعلوم بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر أمس, دورة "قوة التطوع" التي أقامتها الكلية بالتعاون مع معهد الأمير عبد الرحمن بن ناصر للبحوث والخدمات الاستشارية، ومركز العنود للتدريب، بمشاركة 25 شاباً من الطلاب الجامعيين.وأوضح مقدم البرنامج عضو هيئة التدريس عضو الملتقى العلمي الدكتور محمد الأبيض, أن المتدربين تعرفوا من خلال عدة جلسات تدريبية عبر حقيبة "قوة التطوع" على أهم مهارات العمل التطوعي المؤسسي، ومفهوم العمل التطوعي , وأساليبه, وخصائصه, وضوابطه, وأنواعه, وأثره على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن الدورة تأتي ضمن برنامج "إيثار للتطوع الجامعي" بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.وأعرب الدكتور الأبيض عن شكره لعميد الكلية الدكتور سفر المدرع على دعمه وتشجيعه لمثل هذه البرامج والمبادرات التي تعمل على الارتقاء بالعمل التطوعي وتعزز المسؤولية المجتمعية لدى منسوبي الكلية، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في رؤية المملكة 2030 بتطوير مجال العمل التطوعي، ورفع نسبة عدد المتطوعين من 11 ألف إلى مليون متطوع قبل نهاية عام 2030.// انتهى //11:57ت م