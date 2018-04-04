أبها 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساستقبلت عيادات برنامج جامعة الملك خالد الصحي التوعوي التثقيفي الـسادس المقام في مركز بللسمر, منذ انطلاقه مطلع الأسبوع الجاري, أكثر من 700 مستفيد ومستفيدة من قرى بللسمر والمراكز والمحافظات المجاورة لها.وبلغ عدد الحالات التي استقبلتها العيادات الاستشارية التخصصية لكلية الطب وكلية العلوم الطبية التطبيقية 369 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي استفادت من عيادات كلية طب الأسنان 342 حالة, كما قدّمت كلية طب الأسنان لزوارها من طلاب المدارس العديد من المحاضرات التوعوية عن صحة الفم والأسنان ومدى أهمية ذلك على مستوى الصحة العامة.وتضم العيادات الاستشارية التخصصية المشاركة في البرنامج عيادة طب الأسرة، والطب الباطني، وطب الأطفال، وعيادة الجلدية، والأنف والأذن الحنجرة، إضافة إلى عيادة إصابات الظهر والرقبة، والتغذية.ووفر البرنامج عيادات للأسنان بأقسام التركيبات والحشوات والجراحة، إضافة إلى عيادات كشف خاصة بالنساء، وعيادة للإقلاع عن التدخين, وغيرها من خدمات الضماد, والمختبرات, والصيدلية التي تحتوي على أكثر من ٢٠٠ دواء.// انتهى //11:59ت م