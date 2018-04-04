أملج 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسدشنت الكلية الجامعية بمحافظة أملج ممثلة بقسم التمريض أمس, المبادرة التطوعية "التمريض عطاء ووعي" بإشراف رئيسة قسم التمريض الدكتورة سامية عبد الحكيم عبود.وأوضحت الكلية الجامعية بأملج, أن المبادرة عبارة عن تجهيز صيدليات إسعافات أولية لكل الأقسام، يتوفر بها جميع المستلزمات المطلوبة لإسعاف الحالات الجراحية البسيطة، وتهدف لتقديم المساعدة الطبية التمريضية لمنسوبات الكلية من الكادر الأكاديمي والكادر الإداري والطالبات.من جهته أوصى عميد الكلية الجامعية بأملج الدكتور سمير بن عبد الله نوح, الجميع بدعم ونشر ثقافة وتطوير العطاء التطوعي، وزرع قيمته في نفوس طلاب وطالبات الكلية، وتعزيز مخرجاته.// انتهى //12:08ت م