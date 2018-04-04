أبهـا 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واساختتمت إدارة رياض الأطفال وإدارة التوعية الإسلامية بتعليم عسير اليوم, ملتقى معلمات رياض الأطفال, والذي جاء تحت شعار "رياضنا تسمو بصانعات الأجيال", بالتعاون مع جامعة الملك خالد.وأفادت مديرة إدارة رياض الأطفال فوزية آل عزيز، أن البرنامج الذي استمر يومين، استهدف 60 من منسوبات رياض الأطفال، تم خلاله طرح ثمانية أوراق عمل في مجال الطفولة المبكرة, مشيرةً إلى أن البرنامج هدف إلى توعية منسوبات رياض الأطفال حول مستجدات رياض الأطفال وتطويرها.// انتهى //12:12ت م