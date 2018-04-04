الأحساء 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستنظم غرفة محافظة الأحساء بمقرها غداً، لقاءً مفتوحاً مع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد موكلي، للحديث والنقاش حول خدمات المياه والصرف الصحي بالأحساء.ويشمل اللقاء محاور عدة، أبرزها التطورات والمشاريع الجارية في قطاع المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى الالتقاء بالمواطنين، والاستماع لمطالبهم وقضاياهم واحتياجاتهم من قطاع المياه.ويأتي لقاء الغرفة بهدف تعزيز التعاون بينها والجهات الحكومية وغيرها ذات العلاقة والصلة بالقطاع الخاص، لما لها من أهمية كبيرة في تعميق قواعد بناء شراكات قوية تسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني.// انتهى //13:37ت م