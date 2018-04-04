أملج 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس

قام فريق التدقيق الخارجي للجودة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس , بزيارة المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة أملج , للإطلاع على تطبيق معايير الجودة وسير العملية التدريبية .

وفي بداية الزيارة عقد الفريق أجتماع برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري , بحضور مدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بأملج المهندس عبدالرحمن ملائكة لمناقشة آلية تطبيق معايير الجودة وتدقيق ما تم تطبيقه سابقاً , كما قام الفريق بجولة على أقسام المعهد والكلية والتأكد من تطبيق معايير الجودة و متابعة سير العملية التدريبية .

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