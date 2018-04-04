عام / فريق التدقيق الخارجي للجودة بتقني تبوك يزور صناعي أملج
الأربعاء 1439/7/18 هـ الموافق 2018/04/04 م واس
أملج 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
قام فريق التدقيق الخارجي للجودة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس , بزيارة المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة أملج , للإطلاع على تطبيق معايير الجودة وسير العملية التدريبية .
وفي بداية الزيارة عقد الفريق أجتماع برئاسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري , بحضور مدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بأملج المهندس عبدالرحمن ملائكة لمناقشة آلية تطبيق معايير الجودة وتدقيق ما تم تطبيقه سابقاً , كما قام الفريق بجولة على أقسام المعهد والكلية والتأكد من تطبيق معايير الجودة و متابعة سير العملية التدريبية .
// انتهى //
13:43ت م