الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسسلم مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقةالمهندس عبدالعزيز آل حسن ،أمس الفائزين في مسابقة الرياض وكراون، بجناح مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض بملتقى السفر والاستثمار السياحي 2018 المقام حالياً في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.وقدم الشكر لشريك الهيئة في منطقة الرياض فندق كراون بلازا على دعمه ومشاركته في تقديم الجوائز للفائزين بالمسابقة من زوار جناح مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض في ملتقى السفر والاستثمار السياحي في نسخته الحادية عشر.من جهة أخرى، ثمن المهندس عبدالعزيز بن حسن آل حسن، المشاركة المميزة لمحافظة الزلفي ضمن جناح مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض بملتقى السفر، معبراً عن اعتزازه بما شاهده من معروضات ومعالم سياحية وتراثية وأثرية، وأكد أنها وجهة سياحية واعدة لما تملكه من مقومات سياحية فريدة، مبيناً أن قرارات مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دائماً ما تؤكد على إبراز المعالم السياحية في المحافظات وتشجيع الاستثمار السياحي وتذليل العقبات.// انتهى //13:48ت م