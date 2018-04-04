الأحساء 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأنهت جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية مبادرة تسجيل المواطنين في العنوان الوطني، بتسجيل 220 مستفيدا،التي أطلقها فريق العيون التطوعي بالأحساء التابع للجمعية.وأوضح قائد الفريق التطوعي سعد العيد، أن المبادرة تأتي ضمن حزمة مبادرات أطلقها الفريق، وتستمر خمسة أيام، حيث قام الفريق بتقديم المساعدة لأهالي مدينة العيون بالأحساء، خاصة للذين لا يجيدون استخدام التقنية، خصوصاً كبار السن.وأفاد مشرف تنفيذ المبادرة بالفريق إبراهيم القرناس، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي استشعاراً من منطلق المسؤولية الاجتماعية، مبيناً أن الفريق استقبل خلال أيام المبادرة في مقره الخاص مختلف الفئات العمرية والمتقاعدين وغيرهم.// انتهى //13:50ت م