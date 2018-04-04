جنيف 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكة مع الشرق الأوسط ووسط آسيا السيد رشيد خالكوف، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف أمس.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية خاصة في اليمن وسوريا والدول الآسيوية الأخرى وآفاق التعاون بين الجانبين في هذا الخصوص.واطْلَعَ الدكتور عبدالله الربيعة المسؤول الأممي على البرامج والأنشطة الإغاثية والإنسانية التي نفذها المركز في العديد من الدول حول العالم وبالأخص اليمن.وأشاد رشيد خالكوف بالأداء الاحترافي المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة ورسالته الإنسانية التي شملت مختلف دول العالم دون تمييز.// انتهى //13:51ت م