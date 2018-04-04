أبها 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسشاركت الغرفة التجارية الصناعية بأبها في ملتقى الإرشاد المهني الأول, الذي نظمته إدارة التعليم بمحافظة محايل أمس, وذلك على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة.وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس إبراهيم بن محمد فلقي، أن مشاركة الغرفة يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الدولة من خلال تطوير التدريب المهني بمنطقة عسير لخدمة المجتمع, مشيراً إلى أن الملتقى الذي استهدف طلاب المرحلة الثانوية, حظي بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص.وبيّن المهندس الفلقي أن غرفة أبها قدّمت مبادرة لخريجي الثانوية العامة بمحافظة محايل من الراغبين دخول سوق العمل بتدريبهم وتمكينهم من سوق العمل كوظائف صيفية موسمية أو التدريب المنتهي بالتوظيف, لافتاً إلى أن الملتقى ناقش الفرص التعليمية والمهنية والتدريبية للطلاب.// انتهى //13:51ت م