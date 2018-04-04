نجران 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، اليوم, حفل جائزة التفوق العلمي بتعليم نجران، وذلك بمقر صالة الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات.لدى وصول سموه مقر الحفل افتتح المعرض الكشفي المصاحب لجائزة التفوق العلمي، وتجول في مرافقه واستمع إلى شرح من أبنائه الطلاب عن الحركة الكشفية في المنطقة وتقاليدها والركن الخلوي, ومجسمات المعسكرات الكشفية.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي، كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة على رعاية الكريمة التي سيكون لها الأثر البالغ والدعم الكبير لمنسوبي التعليم والطلاب لمواصلة درب التفوق والتميز والعطاء نحو إعداد جيل علمي يسهم في خدمة وبناء الوطن الغالي, ويحقق تطلعات قيادتنا الحكيمة في هذه البلاد المباركة , مؤكدا أن الحفل يمثل رسالة تربوية وتعليمية لإذكاء روح التنافس الشريف بين الطلاب وهو حلقة من سلسلة الجهود التي تبذلها الإدارة للعناية بالمتفوقين ورعايتهم.بعد ذلك ألقى الطالب عبدالرحمن آل ياسين، كلمة الطلاب المتفوقين، نوه فيها بأهمية جائزة التفوق العملي في بث روح المنافسة والمثابرة بين الطلاب والطالبات المتفوقين في كل عام وانسجامها التام مع ورؤية المملكة 2030م، في مجال التعليم، عقب ذلك قدمَ نخبة من طلاب مدارس التعليم بالمنطقة أوبريتاً وطنياً بعنوان "في رحاب العلم" يستعرض مراحل تطوير التعليم في المملكة.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة نجران, الطلاب المتفوقين بحضور أولياء أمورهم، والداعمين للحفل التفوق العلمي بالمنطقة.// انتهى //13:53ت م