السيح 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسغرمت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم, مجموعة من المنشآت النسائية بمدينة السيح، بسبب مخالفات صحية ونظامية، وذلك خلال جولة رقابية مكثفة في عدد من المولات والمجمعات التجارية.‏وأوضح رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري, أنه تم ضبط عدة مخالفات في مجموعة من المنشآت النسائية بمدينة السيح، منها وجود كميات من المواد منتهية الصلاحية تشكل ضرر على مستخدميها، وسوء تخزين للمواد الغذائية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //13:53ت م