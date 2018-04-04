المدينة المنورة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اليوم، وبحضور محافظ بدر مبارك بن عطالله المورقي، الخطة العامة لفرضية "حالة هزة أرضية" بمحافظة بدر.وأوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي، أن هذه الفرضية ضمن الخطط التي تحرص على تنفيذها المديرية بهدف الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الحالات الطارئة لكل منطقة خاصة عند حدوث هزات أرضية أو زلازل وما يصاحبها من أضرار قد تهدد الأرواح أو تلحق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة.وأضاف العميد الحربي أنه شارك في هذه الفرضية الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة التي تشترك مع الدفاع المدني بالمهام والواجبات وفقاً لما حدد باللائحة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني، عاداً أن أهداف مثل هذه الخطط هو تنسيق الجهود بين الجهات لمواجهة الحالات الطارئة وقياس مستويات الأداء عند الاستجابة من قبل الجهات المشاركة، إضافةً لنشر ثقافة الوعي عند مواجهة الحالات الطارئة والتعرف على أبرز المعوقات وإيجاد الحلول لتلافيها.// انتهى //13:56ت م