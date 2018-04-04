مكة المكرمة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واستستضيف الكلية التقنية بمكة المكرمة الأربعاء القادم الملتقى الثاني لعمداء كليات ومعاهد السياحة بالمملكة .ويتضمن الملتقى اجتماع للجنة الملتقى ومعرض مصاحب يبرز دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال تقنية السياحة والضيافة وكذلك أهداف الملتقى والنتائج المتوخاة منه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وطموحات المواطنين.وأوضح عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الغامدي, أن الملتقى يمثل خطوة تكاملية بين وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبين الجامعات السعودية ويتطلع لتحقيق كثير من الأهداف مثل رفع كفاءة مخرجات أقسام السياحة والضيافة وبحث أفضل الممارسات في هذا التخصص وتقديم مقترحات حول الفرص الوظيفية للشباب الوطني المؤهل لهذا القطاع الواعد وكذلك تبادل الخبرات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في هذا الشأن.// انتهى //13:58ت م