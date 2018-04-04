جدة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسواصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع مؤسسة التراث الخيرية تنفيذ أعمال ورشة "العناية بالمساجد التاريخية"، لليوم الثاني على التوالي، بمقر انعقاد الورشة في قاعة المحاضرات بفندق قصر البحرالأحمر في جدة.وشهد اليوم الثاني للورشة عقد ثلاث جلسات عمل، الأولى رأسها الدكتور حمد بن بكر العليان رئيس برنامج العناية بالمساجد التاريخية في الوزارة, وناقشت الجلسة نموذجا من توثيق المساجد التاريخية، ومشروع إعداد أطلس المساجد التاريخية، بمشاركة عضو برنامج العناية بالمساجد التاريخية المهندس عبدالسلام الشايع.فيما ناقشت الجلسة الثانية نموذجا من مخططات ترميم وتأهيل مساجد جدة التاريخية، بالإضافة إلى نموذج ترميم مسجد الشافعي التاريخي بجدة، بمشاركة عدد من المختصين بالمساجد والتراث الوطني.واستعرضت الجلسة الثالثة للورشة خطة وإنجازات المناطق لبرنامج المساجد التاريخية، تشمل مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية) بمشاركة ممثلي وزارة الشؤون الإسلامية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, إلى جانب رصد دقيق لمجمل الأعمال والإحصاءات في هذا الصدد.// انتهى //14:02ت م