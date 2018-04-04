عام / مكتب تعليم المسارحة والحرث ينفذ لقاءً تربوياً لمجموعة التعلم المهنية
الأربعاء 1439/7/18 هـ الموافق 2018/04/04 م واس
أحد المسارحة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واس
نفذت شعبة التربية الاجتماعية والوطنية بمكتب تعليم المسارحة والحرث ، اليوم ، لقاءً تربوياً لمجموعة التعلم المهنية ، وذلك بمقر مدرسة الحامظة الابتدائية والمتوسطة بمحافظة أحد المسارحة.
وتمحور اللقاء ، الذي نفذه المعلمين حسين شعران وحسن دغريري ، حول كيفية الاستفادة من موقع "تقني" في دروس التربية الاجتماعية ، والتعريف باستمارة التعلم النشط والطرق الصحيحة في التعامل معها.
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14:03ت م