أحد المسارحة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنفذت شعبة التربية الاجتماعية والوطنية بمكتب تعليم المسارحة والحرث ، اليوم ، لقاءً تربوياً لمجموعة التعلم المهنية ، وذلك بمقر مدرسة الحامظة الابتدائية والمتوسطة بمحافظة أحد المسارحة.وتمحور اللقاء ، الذي نفذه المعلمين حسين شعران وحسن دغريري ، حول كيفية الاستفادة من موقع "تقني" في دروس التربية الاجتماعية ، والتعريف باستمارة التعلم النشط والطرق الصحيحة في التعامل معها.// انتهى //14:03ت م