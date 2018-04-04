تبوك 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور العربي العميم الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية.ونوه سموه بما يحظى به القطاع الزراعي والمزارعون من اهتمام ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.ووجه سمو أمير منطقة تبوك بإقامة ملتقى زراعي بالمنطقة يشارك به جميع المزارعين بالمنطقة, وذلك لمناقشة احتياجاتهم وكل ما يخدم أمورهم الزراعية من خلال التسويق والإنتاج وتنوع المحاصيل الزراعية.من جهته أعرب الدكتور العربي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتوجيهاته الدائمة لفرع الوزارة بالمنطقة للقيام بواجبة على أكمل وجه لخدمة الزراعة والمزارعين بالمنطقة.// انتهى //15:17ت م