الرياض 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 71.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7871.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 249 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 126 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات بوبا العربية, ومجموعة السريع, والتعاونية, وجرير, والخضري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الكابلات, وساكو, ومكة, وأنعام القابضة, وأسمنت ينبع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.88% و 2.50% .فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, والجزيرة, والخضري هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وسابك, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.74 نقطة ليقفل عند مستوى 2879.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 63 ألف سهم تقاسمتها 135 صفقة.// انتهى //15:18ت م