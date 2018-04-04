تبوك 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في لقائه الأسبوعي أمس، أهالي المنطقة, والقضاة, ومشايخ القبائل, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي .وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع ، حيث تناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات الخدمية والتنموية، مشيراً إلى ما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية صادقة تميز مجتمعنا, سائلاً سموه الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //15:27ت م