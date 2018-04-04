مكة المكرمة 18 رجب 1439 هـ الموافق 04 أبريل 2018 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم, ورشة عمل بعنوان (تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في موسم الحج) بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية إبراهيم بن محمد الجهيمي, ووكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية المشرف العام على الإدارة العامة للصحة العامة الدكتور يحي بن عبدالعزيز الحقيل, والمختصين بالإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة, وعدد من المهتمين .وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط أن الأمانة حريصة على تطوير كافة أعمالها المتعلقة بخدمة للمواطنين وحجاج بيت الله الحرام خاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والإصحاح البيئي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات .من جانبه, أكد مدير عام النظافة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد المورقي أن الورشة تأتي في إطار سعي الأمانة إلى تطبيق كافة المعايير التي تسهم في تحسين خدمات النظافة وإدارة النفايات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال إيجاد أفضل الأساليب الحديثه وصياغة التوصيات الكفيلة بالتغلب على كافة العقبات في هذا المجال.وتضمنت الورشة طرح العديد من أوراق العمل التي ناقشت إدارة النفايات الصلبة بالمشاعر المقدسة وعرض لتجارب عدد من مؤسسات مطوفي الحجاج والتحديات في مواجهة الكميات الكبيرة من النفايات المنتجة ، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الإعاشة وطرق تعامل المختصين بالإصحاح البيئي والتحديات التي تواجهها الإدارة العامة لصحة البيئة .وشارك في طرح أوراق العمل العديد من المختصين والمسؤولين في عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية وذوي الخبرات والتجارب في هذا المجال .// انتهى //15:27ت م